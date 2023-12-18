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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался о разгромной победе «Реала»

18 Декабря 2023 • 08:20 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат поединка 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала». «Сливочные» отпраздновали крупную победу со счетом 4:1.

«Это была настоящая командная работа, мы показали отличный уровень взаимодействия. «Реал» провел одну из лучших игр в сезоне с точки зрения защитного прессинга», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба «королевского» клуба.

По итогам 17 туров чемпионата Испании мадридский коллектив набрал 42 балла и располагается на первом месте в таблице. Подопечные Анчелотти опережают идущую второй «Жирону» на одно очко.

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