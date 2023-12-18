«Реал» забил 4 мяча в ворота «Вильярреала» и вернулся на первое место

В 17-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» принимал «Вильярреал», который, судя по всему, сделал ставку на еврокубки и не очень упирается на внутренней арене. В середине первого тайма Лука Модрич метров с 20 попал в перекладину. Новая атака с подачей хорватского ветерана, и Джуд Беллингем головой здорово пробил в противоход вратарю. После углового Лукас Васкес сыграл на Родриго, который в упор отправил мяч в сетку, но из офсайда, как решил арбитр, но ВАР засчитал гол - 2:0. После перерыва Луис Моралес ворвался в штрафную и поразил левый угол ворот - 2:1. Вскоре Браим Диас сам сделал третий гол в ворота гостей, избавившись по пути от опеки. Вскоре Родриго прорывался к воротам и был остановлен по правилам, но Модрич с отскока покатил в дальний угол - 4:1.

«Королевский» клуб снова лидирует с отрывом в очко от «Жироны», которая в понедельник сыграет против «Алавеса». «Жёлтая субмарина» делит 13-ю строчку.