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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» забил 4 мяча в ворота «Вильярреала» и вернулся на первое место

18 Декабря 2023 • 00:58 Комментировать
Реал Мадрид
4:1
Вильярреал

В 17-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» принимал «Вильярреал», который, судя по всему, сделал ставку на еврокубки и не очень упирается на внутренней арене. В середине первого тайма Лука Модрич метров с 20 попал в перекладину. Новая атака с подачей хорватского ветерана, и Джуд Беллингем головой здорово пробил в противоход вратарю. После углового Лукас Васкес сыграл на Родриго, который в упор отправил мяч в сетку, но из офсайда, как решил арбитр, но ВАР засчитал гол - 2:0.  После перерыва Луис Моралес ворвался в штрафную и поразил левый угол ворот - 2:1. Вскоре Браим Диас сам сделал третий гол в ворота гостей, избавившись по пути от опеки. Вскоре Родриго прорывался к воротам и был остановлен по правилам, но Модрич с отскока покатил в дальний угол - 4:1.

«Королевский» клуб снова лидирует с отрывом в очко от «Жироны», которая в понедельник сыграет против «Алавеса». «Жёлтая субмарина» делит 13-ю строчку.

Протокол игры  
Реал Мадрид4:1Вильярреал
(1:0) Беллингем Джуд25'  
(2:0) Родриго37'  
  55'Моралес Луис (2:1)
(3:1) Диас Браим64'  
(4:1) Модрич Лука68'  
Лунин АндрейВаскес ЛукасРюдигер АнтониоАлаба Давид 35' (Начо Фернандес ( 35') Менди Ферлан 46' (Гарсия Франсиско III ( 46') Вальверде ФедерикоКроос Тони 79' (Тчуамени Орельен ( 79'  83') Модрич ЛукаДиас Браим 84' (Хоселу Санмартин ( 84') Беллингем Джуд  67' 78' (Себальос Дани ( 78') Родриго
Запасные: Де Луис МариоТобиас ВинисиусПас НиколасАррисабалага Кепа
Йоргенсен ФилипАльтимира Адриа  67'Альбиоль Рауль 46' (Сорлот Александр ( 46') Манди АиссаПедраса АльфонсоАхомач Илиас  74' 74' (Тригерос Мануэль ( 74') Капу Этьен  85'Парехо ДаниэльБаэна Алехандро 29' (Террац Рамон ( 29') Морено Херард 46' (Куэнка Хорхе ( 46') Моралес Луис 79' (Бреретон Бен ( 79')
Запасные: Рейна ПепеМорено АльбертоФемения Кико
17 декабря. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал

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