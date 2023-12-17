«Лас-Пальмас» упустил победу в матче с «Кадисом»

В 17-м туре чемпионата Испании «Лас-Пальмас» принимал аутсайдеров из «Кадиса», быстро забил и играл по счёту, особо ничего не создавая, за что и поплатился. Франсиско Пехиньо результативно стрельнул издали уже на седьмой минуте. Рохер Марти быстро отыгрался, но там был офсайд. Мунир эль-Хаддади заставил звенеть перекладину плотным ударом со штрафного. На 83-й минуте Кристофер Рамос сравнял счет ударом головой.
«Лас-Пальмас» делит восьмое место, противник - пятый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Пехиньо Франсиско7'
|83'Рамос Кристофер (1:1)
Вальес Альваро•Араухо Хулиан•Коко Сауль•Мармол Мика•Синкгравен Дэйли•Муньос Хави•Перроне Максимо90' (Луаодис Энзо (90') •Родригес Кирьян• 90'Пехиньо Франсиско66' (Бенито Рамирес (66') •Мунир Эль-Хаддади80' (Эррера Кристиан (80') •Молейро Альберто46' (Парк Марвин (46')
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Хименес Фали• 34'Чуст Виктор83' (Гвардиола Серхи (83') •Пирес Лукас• 30'Алехо Иван 24'82' (Мачис Дарвин (82') •Алькарас Рубен•Алекс Фернандес63' (Наварро Роберто (63') •Собрино Рубен63' (Куаме Роминигуе (63') •Рохер Марти31' (Макси Гомес (31') •Рамос Кристофер
17 декабря. Стадион "Гран Канария".
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