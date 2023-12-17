«Лас-Пальмас» упустил победу в матче с «Кадисом»

В 17-м туре чемпионата Испании «Лас-Пальмас» принимал аутсайдеров из «Кадиса», быстро забил и играл по счёту, особо ничего не создавая, за что и поплатился. Франсиско Пехиньо результативно стрельнул издали уже на седьмой минуте. Рохер Марти быстро отыгрался, но там был офсайд. Мунир эль-Хаддади заставил звенеть перекладину плотным ударом со штрафного. На 83-й минуте Кристофер Рамос сравнял счет ударом головой.

«Лас-Пальмас» делит восьмое место, противник - пятый с конца.