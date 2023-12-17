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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» упустил победу в матче с «Кадисом»

17 Декабря 2023 • 22:38 Комментировать
Лас-Пальмас
1:1
Кадис
окончен

В 17-м туре чемпионата Испании «Лас-Пальмас» принимал аутсайдеров из «Кадиса», быстро забил и играл по счёту, особо ничего не создавая, за что и поплатился. Франсиско Пехиньо результативно стрельнул издали уже на седьмой минуте. Рохер Марти быстро отыгрался, но там был офсайд. Мунир эль-Хаддади заставил звенеть перекладину плотным ударом со штрафного. На 83-й минуте Кристофер Рамос сравнял счет ударом головой.

«Лас-Пальмас» делит восьмое место, противник - пятый с конца.

Протокол игры  
Лас-Пальмас1:1Кадис
(1:0) Пехиньо Франсиско7'  
  83'Рамос Кристофер (1:1)
Вальес АльвароАраухо ХулианКоко СаульМармол МикаСинкгравен ДэйлиМуньос ХавиПерроне Максимо 90' (Луаодис Энзо ( 90') Родригес Кирьян  90'Пехиньо Франсиско 66' (Бенито Рамирес ( 66') Мунир Эль-Хаддади 80' (Эррера Кристиан ( 80') Молейро Альберто 46' (Парк Марвин ( 46')
Запасные: Кардона МаркСуарес АлехандроАарон ЭскандельКурбело ЭрикКаба СориРамирес СандроМфулу ОменукеГоррин Алехандро
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакХименес Фали  34'Чуст Виктор 83' (Гвардиола Серхи ( 83') Пирес Лукас  30'Алехо Иван  24' 82' (Мачис Дарвин ( 82') Алькарас РубенАлекс Фернандес 63' (Наварро Роберто ( 63') Собрино Рубен 63' (Куаме Роминигуе ( 63') Рохер Марти 31' (Макси Гомес ( 31') Рамос Кристофер
Запасные: Негредо АльвароЭрнандес Хави VОкампо БрайанСан Эметерио ФедеАзнар ВикторМбайе МамадуСальдуа Хосеба
17 декабря. Стадион "Гран Канария".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кадис Лас-Пальмас

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