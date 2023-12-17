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​На стадионе «Бетиса» появился специальный центр для просмотра матча глухонемыми и аутистами

17 Декабря 2023 • 21:17 Комментировать

Одной из особенностей Европы является подчеркнуто старательная забота о людях с ограничениями - так там предпочитают называть инвалидов. Это касается и условий просмотра футбола - соответствующим образом оборудуются входы в стадион и туалеты, дабы ими могли воспользоваться даже «колясочники».

Но не только - в Севилье, на стадионе «Бетиса», появился специальный центр, в котором созданы условия для просмотра матчей глухонемыми и аутистами. Они, несмотря на свои проблемы, смогут услышать или «увидеть» то, как кричат 50 тысяч болельщиков, как звенит штанга при попадании в нее мяча, и так далее.

Сейчас «Бетис» занимает седьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Бетис
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