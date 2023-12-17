​Лунин и Беллингем – в основе «Реала» на матч против «Вильярреала»

В воскресенье вечером «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Васкес, Рюдигер, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Беллингем, Браим Диас, Вальверде, Родриго.

Матч между «Реалом» и «Вильярреалом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.