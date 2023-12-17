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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лунин и Беллингем – в основе «Реала» на матч против «Вильярреала»

17 Декабря 2023 • 21:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
1 1.25 X 6.80 2 11.00
Через 1 ч. 21 мин.

В воскресенье вечером «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Васкес, Рюдигер, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Беллингем, Браим Диас, Вальверде, Родриго.

Матч между «Реалом» и «Вильярреалом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид

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