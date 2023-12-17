«Реал Сосьедад» и «Бетис» обстучали все штанги и не забили, Захарян отыграл час

В 17-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» и «Бетис» провели более-менее равный матч. В конце первого тайма Мартин Субименди едва не открыл счет, но вратарь перевел мяч в штангу. Туда же попал и Айосе Перес. В третий раз каркас ворот сыграл в начале второго тайма, это Микель Оярсабаль со штрафного попал в стойку. Голов так и не было - 0:0.

Арсен Захарян вышел в старте и был заменен на 59-й минуте. Его команда идет на шестом месте, соперник - следом.