Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» и «Бетис» обстучали все штанги и не забили, Захарян отыграл час

17 Декабря 2023 • 20:11 Комментировать
Реал Сосьедад
0:0
Бетис

В 17-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» и «Бетис» провели более-менее равный матч. В конце первого тайма Мартин Субименди едва не открыл счет, но вратарь перевел мяч в штангу. Туда же попал и Айосе Перес. В третий раз каркас ворот сыграл в начале второго тайма, это Микель Оярсабаль со штрафного попал в стойку. Голов так и не было - 0:0.

Арсен Захарян вышел в старте и был заменен на 59-й минуте. Его команда идет на шестом месте, соперник - следом.

Протокол игры  
Реал Сосьедад0:0Бетис
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия ИгорЛе Норман Робен  86'Тирни Киран 84' (Муньос Айхен ( 84') Мерино Микель 84' (Оласагасти Хон ( 84'  85') Субименди МартинЗахарян Арсен 59' (Туррьентес Беньят ( 59') Кубо ТакефусаАндре Силва 58' (Умар Садик ( 58') Оярсабаль Микель 76' (Магунаселая Хон ( 76')
Запасные: Фернандес КарлосОдриосола АльвароАриц ЭлустондоУрко ГонсалесМарреро УнаиЧо Мохамед-АлиПачеко Хон
Силва РуиРуибаль Айтор  68'Песселья ХерманРиад ЧадиАбнерАлтимира Серхи 73' (Карвалью Вилльям ( 73') Рока Марк  43'Перес Айосе  78'Иско Аларкон  87'Эззалзули Абде 72' (Родри Родриго ( 72') Виллиан Жозе 59' (Диао Ассане ( 59')
Запасные: Иглесиас БорхаМиранда ХуанБельерин ЭкторЭнрике Луис IXГуардадо АндресПапастатопулос СократисВьейтес Франсиско
17 декабря. Стадион "Реале Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Реал Сосьедад Арсен Захарян ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Декабря
19:40
Захарян не забил в 17-м матче подряд
17:45
«Реал Сосьедад» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:09
Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Бетисом»
06:33
Надёжный прогноз и ставка на матч Реал Сосьедад – Бетис чемпионата Испании – 17 декабря 2023
16 Декабря
23:44
«Реал» попробует подписать звезду Серии А, если не сможет заполучить Мбаппе и Холанна
13 Декабря
15:41
Рианчо: «Если ещё один россиянин перейдёт в «Реал Сосьедад», то Захаряну будет проще»
12 Декабря
13:44
Рианчо: «Захарян пока что не стал любимчиком публики, но фанаты не разочаровались в нём»
11:32
Советник Захаряна рассказал о сорвавшемся переходе российского футболиста в «Байер» 2
07 Декабря
09:21
Мор — об игре Захаряна: «И болельщики, и мы ожидали от него большего»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Альмерия Альмерия
Мальорка Мальорка
0
0
2.85 3.25 2.55
Видео
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бетис Бетис
0
0
1.73 3.90 4.60
Видео
Перерыв
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Кадис Кадис
1
0
1.98 3.25 4.20
Видео
17.12.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Вильярреал Вильярреал
1.30 6.00 8.80
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
21:17 · Испания. Ла Лига
​На стадионе «Бетиса» появился специальный центр для просмотра матча глухонемыми и аутистами
21:15 · Испания. Ла Лига
​Лунин и Беллингем – в основе «Реала» на матч против «Вильярреала»
20:11 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» и «Бетис» обстучали все штанги и не забили, Захарян отыграл час
19:40 · Испания. Ла Лига
Захарян не забил в 17-м матче подряд
19:39 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» не забил пенальти в Ла Лиге впервые с апреля 2014 года
19:31 · Нидерланды. Эредивизие
«Атлетико» хочет подписать хавбека «Фейеноорда», за которым следит «Барселона» слухи
18:14 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» продлила безвыигрышную серию до 20 матчей
18:02 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» набрала пятое очко в сезоне, не пропустив от «Мальорки»
17:45 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:22 · Испания. Ла Лига
Канселу: Забудьте слова прессы, мы поддерживаем Хави
17:09 · Испания. Ла Лига
Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Бетисом»
17:00 · Испания. Ла Лига
​Левандовски раздал подарки маленьким пациентам в Барселоне
16:30 · Испания. Ла Лига
Зидан: «Беллингем — важный игрок, у которого отличное будущее»
16:20 · Испания. Ла Лига
Беллингем — о Golden Boy: Я должен был победить
15:48 · Испания. Ла Лига
Тчуамени — о Беллингеме: «Снимаю перед ним шляпу»
Все новости
Рекомендуем