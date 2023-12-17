«Реал Сосьедад» и «Бетис» обстучали все штанги и не забили, Захарян отыграл час

В 17-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» и «Бетис» провели более-менее равный матч. В конце первого тайма Мартин Субименди едва не открыл счет, но вратарь перевел мяч в штангу. Туда же попал и Айосе Перес. В третий раз каркас ворот сыграл в начале второго тайма, это Микель Оярсабаль со штрафного попал в стойку. Голов так и не было - 0:0.
Арсен Захарян вышел в старте и был заменен на 59-й минуте. Его команда идет на шестом месте, соперник - следом.
Протокол игры
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор•Ле Норман Робен• 86'Тирни Киран84' (Муньос Айхен (84') •Мерино Микель84' (Оласагасти Хон (84') • 85'Субименди Мартин•Захарян Арсен59' (Туррьентес Беньят (59') •Кубо Такефуса•Андре Силва58' (Умар Садик (58') •Оярсабаль Микель76' (Магунаселая Хон (76')
Силва Руи•Руибаль Айтор• 68'Песселья Херман•Риад Чади•Абнер•Алтимира Серхи73' (Карвалью Вилльям (73') •Рока Марк• 43'Перес Айосе• 78'Иско Аларкон• 87'Эззалзули Абде72' (Родри Родриго (72') •Виллиан Жозе59' (Диао Ассане (59')
17 декабря. Стадион "Реале Арена".
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