Захарян не забил в 17 матче подряд

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян снова не смог отличиться забитым мячом.

В эти минуты проходит встреча 17-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Бетисом». 20-летний Захарян попал в стартовый состав своей команды и провел на поле 58 минут, однако не смог записать на свой счет результативные баллы. Для россиянина эта игра стала уже 17-й за сан-себастьянский клуб. В активе Захаряна лишь одна голевая передача, которую он оформил в предыдущей игре Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:0).

Стоит сказать, что полузащитник выходил на поле в стартовом составе «Реал Сосьедада» на протяжении шести последних встреч.