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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» не забил пенальти в Ла Лиге впервые с апреля 2014 года

17 Декабря 2023 • 19:39 Комментировать

В субботу в испанской Ла Лиге проходил матч между «Атлетиком» и «Атлетико». Баски порадовали своих болельщиков победой со счётом 2:0. При этом по ходу первого тайма игрок команды из Бильбао не реализовал пенальти.

Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, более известный как мистер Чип, игрок «Атлетика» в прошлый раз не реализовывал пенальти в матче Ла Лиги ещё 7 апреля 2014 года в игре против «Леванте». Между этими двумя неудачными попытками футболисты «Атлетика» забили 65 пенальти в испанском чемпионате.

На текущий момент «Атлетик» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао
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