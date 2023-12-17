«Альмерия» продлила безвыигрышную серию до 20 матчей

«Альмерия» не смогла одолеть «Мальорку» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча между командами завершилась нулевой ничьей.

Эта игра стала для «Альмерии» уже двадцатой подряд в рамках чемпионата Испании, в которой команда не смогла одержать победу и набрать три очка.

После 17 туров в активе «Альмерии» всего пять зачетных баллов. В настоящий момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги.

Следующим соперником подопечных Гаиски Гаритано станет «Барселона». Матч состоится 20 декабря. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.