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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» продлила безвыигрышную серию до 20 матчей

17 Декабря 2023 • 18:14 Комментировать
Альмерия
0:0
Мальорка

«Альмерия» не смогла одолеть «Мальорку» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча между командами завершилась нулевой ничьей.

Эта игра стала для «Альмерии» уже двадцатой подряд в рамках чемпионата Испании, в которой команда не смогла одержать победу и набрать три очка.

После 17 туров в активе «Альмерии» всего пять зачетных баллов. В настоящий момент клуб занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги.

Следующим соперником подопечных Гаиски Гаритано станет «Барселона». Матч состоится 20 декабря. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Альмерия

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