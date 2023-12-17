«Альмерия» набрала пятое очко в сезоне, не пропустив от «Мальорки»

Представители нижней трети турнирной таблицы Ла Лиги, «Альмерия» и «Мальорка», провели матч 17-го тура. Гости постоянно били по воротам, но всё без толку. Первый шанс был у Саму Кошты, но голкипер отвел угрозу. Аналогично после попытки Кайла Ларина. В конце игры Хавьер Льябрес мог вырывать победу для гостей, но не попал в створ.
«Альмерия» набрала пятое очко и замыкает таблицу. Островитяне - 15-е.
Протокол игры
Максимиану Луиш•Брандарис Хуан46' (Мелеро Гонсало (46'•Пуигмаль Арнау85') •Монтес Сесар•Гонсалес Эдгар•Посо Алехандро•Акиеме Серхио•Робертоне Лукас 85'46' (Баба Иддрису (46') • 73'Лопи Дион46' (Рамазани Ларжи (46') •Аррибас Серхио•Эмбарба Адриан80' (Лазаро (80') •Баптистао Лео 83'
Райкович Предраг•Маскарель Омар33' (Гонсалес Джованни (33') •Раильо Антонио•Настасич Матия• 89'Маффео Пабло76' (Дьедью Амат (76') •Коста Хауме•Дардер Серхи76' (Льябрес Хавьер (76') •Саму Кошта•Санчес Антонио57' (Ману Морланес (57') •Родригес Даниэль I•Ларин Кайл75' (Пратс Абдон (75')
17 декабря. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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