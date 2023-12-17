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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» набрала пятое очко в сезоне, не пропустив от «Мальорки»

17 Декабря 2023 • 18:02 Комментировать
Альмерия
0:0
Мальорка

Представители нижней трети турнирной таблицы Ла Лиги, «Альмерия» и «Мальорка», провели матч 17-го тура. Гости постоянно били по воротам, но всё без толку. Первый шанс был у Саму Кошты, но голкипер отвел угрозу. Аналогично после попытки Кайла Ларина. В конце игры Хавьер Льябрес мог вырывать победу для гостей, но не попал в створ.

«Альмерия» набрала пятое очко и замыкает таблицу. Островитяне - 15-е.

Протокол игры  
Альмерия0:0Мальорка
Максимиану ЛуишБрандарис Хуан 46' (Мелеро Гонсало ( 46'Пуигмаль Арнау 85') Монтес СесарГонсалес ЭдгарПосо АлехандроАкиеме СерхиоРобертоне Лукас  85' 46' (Баба Иддрису ( 46'  73') Лопи Дион 46' (Рамазани Ларжи ( 46') Аррибас СерхиоЭмбарба Адриан 80' (Лазаро ( 80') Баптистао Лео  83'
Запасные: Сентельес АлехандроСанка Чами МарчианоМартинес ФернардоМендес УбуланКаики Да СилваФетталь Дими РашадМариньо Диего
Райкович ПредрагМаскарель Омар 33' (Гонсалес Джованни ( 33') Раильо АнтониоНастасич Матия  89'Маффео Пабло 76' (Дьедью Амат ( 76') Коста ХаумеДардер Серхи 76' (Льябрес Хавьер ( 76') Саму КоштаСанчес Антонио 57' (Ману Морланес ( 57') Родригес Даниэль IЛарин Кайл 75' (Пратс Абдон ( 75')
Запасные: Луна ДаниэльДавид ЛопесКопете ХосеГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеКуэльяр ИванМаркос Фернандез
17 декабря. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Алмьерия

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Сегодня, 17 Декабря
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«Альмерия» набрала пятое очко в сезоне, не пропустив от «Мальорки»
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