«Альмерия» набрала пятое очко в сезоне, не пропустив от «Мальорки»

Представители нижней трети турнирной таблицы Ла Лиги, «Альмерия» и «Мальорка», провели матч 17-го тура. Гости постоянно били по воротам, но всё без толку. Первый шанс был у Саму Кошты, но голкипер отвел угрозу. Аналогично после попытки Кайла Ларина. В конце игры Хавьер Льябрес мог вырывать победу для гостей, но не попал в створ.

«Альмерия» набрала пятое очко и замыкает таблицу. Островитяне - 15-е.