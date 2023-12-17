Канселу: Забудьте слова прессы, мы поддерживаем Хави

Крайний защитник «Барселоны» Жоау Канселу высказался о главном тренере команды Хави Эрнандесе.

— Мы все поддерживаем Хави. Забудьте все, о чем говорят в прессе. Я говорю вам правду. Хави — легенда. Он все время ищет то, что лучше для команды и клуба. С ним очень приятно работать, — цитирует Канселу журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

Напомним, ранее каталонский клуб не смог обыграть «Валенсию» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Испании. Эта игра стала третьей подряд во всех турнирах, в которой «сине-гранатовые» не добились победы.

В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге, заработав 35 очков.

«Барселона» впервые в сезоне не выиграла три матча подряд