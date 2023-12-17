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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Бетисом»

17 Декабря 2023 • 17:09 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Бетис
1 1.70 X 3.90 2 5.20
Через 0 ч. 8 мин.

Сегодня, 17 декабря, «Реал Сосьедад» примет на своём поле «Бетис» в матче чемпионата Испании.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в шестой раз подряд начнет матч с первых минут. Полностью стартовый состав команды выглядит следующим образом: Ремиро (вр), Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Захарян, Субеменди, Мерино, Оярсабаль, Андре Силва, Кубо.

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 16 матчах за «Реал Сосьедад», в которых стал автором одной результативной передачи.

Матч 17-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» - «Бетис» начнется в 18:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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РЕАЛ СОСЬЕДАД БЕТИС
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