Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Бетисом»

Сегодня, 17 декабря, «Реал Сосьедад» примет на своём поле «Бетис» в матче чемпионата Испании.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян в шестой раз подряд начнет матч с первых минут. Полностью стартовый состав команды выглядит следующим образом: Ремиро (вр), Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Захарян, Субеменди, Мерино, Оярсабаль, Андре Силва, Кубо.

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 16 матчах за «Реал Сосьедад», в которых стал автором одной результативной передачи.

Матч 17-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» - «Бетис» начнется в 18:15 по московскому времени.