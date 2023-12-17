​Левандовски раздал подарки маленьким пациентам в Барселоне

Дела польского нападающего Роберта Левандовски в «Барселоне» в нынешнем сезоне идут не очень хорошо, уже появились слухи о том, что клуб хочет избавиться от него.

Между тем поляк старательно исполняет свои обязательства перед коммерческими партнерами клуба - он навестил детей в одном из госпиталей Барселоны и раздал им подарки. Также польский нападающий одарил деток, а также их родителей, совместными фотографиями.

После чего вместе с командой выехал в Валенсию, где «Барселона» в субботу вечером снова упустила победу в игре с «летучими мышами» - 1:1. В следующем туре каталонцы примут дома «Альмерию».