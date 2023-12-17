Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски раздал подарки маленьким пациентам в Барселоне

17 Декабря 2023 • 17:00 Комментировать

Дела польского нападающего Роберта Левандовски в «Барселоне» в нынешнем сезоне идут не очень хорошо, уже появились слухи о том, что клуб хочет избавиться от него.

Между тем поляк старательно исполняет свои обязательства перед коммерческими партнерами клуба - он навестил детей в одном из госпиталей Барселоны и раздал им подарки. Также польский нападающий одарил деток, а также их родителей, совместными фотографиями.

После чего вместе с командой выехал в Валенсию, где «Барселона» в субботу вечером снова упустила победу в игре с «летучими мышами» - 1:1. В следующем туре каталонцы примут дома «Альмерию».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Альмерия Альмерия
Мальорка Мальорка
0
0
2.85 3.25 2.55
Видео
17.12.23 в 18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бетис Бетис
1.73 3.90 4.60
Видео
17.12.23 в 20:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Кадис Кадис
1.98 3.25 4.20
Видео
17.12.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Вильярреал Вильярреал
1.30 6.00 8.80
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
18:02 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» набрала пятое очко в сезоне, не пропустив от «Мальорки»
17:45 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:22 · Испания. Ла Лига
Канселу: Забудьте слова прессы, мы поддерживаем Хави
17:09 · Испания. Ла Лига
Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Бетисом»
17:00 · Испания. Ла Лига
​Левандовски раздал подарки маленьким пациентам в Барселоне
16:30 · Испания. Ла Лига
Зидан: «Беллингем — важный игрок, у которого отличное будущее»
16:20 · Испания. Ла Лига
Беллингем — о Golden Boy: Я должен был победить
15:48 · Испания. Ла Лига
Тчуамени — о Беллингеме: «Снимаю перед ним шляпу»
15:42 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Когда передо мной есть пространство, я опасен»
15:32 · Испания. Ла Лига
Суперкомпьютер назвал чемпиона Ла Лиги — «Барселона» лишь четвёртая
15:10 · Италия. Серия А
​«Барселона» нацелилась на защитника из Серии А
14:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые в сезоне не выиграла три матча подряд
13:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет избавиться от Левандовски - названа причина 3
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пристально следит за звездой «Реала»
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «Манчестер Сити» и «Барселона» продолжают следить за Эчеверри слухи
Все новости
Рекомендуем