Зидан: «Беллингем — важный игрок, у которого отличное будущее»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился комментарием о звезде «сливочных» Джуде Беллингеме.

«Беллингем — важный игрок, у которого отличное будущее. Это тот футболист, который готов играть в «Реале». Надеюсь, у него будет хорошая карьера», — сказал Зидан Telefoot.

В составе «сливочных» 20-летний полузащитник выходил на поле в 19 встречах во всех турнирах. На его счету 16 голов и пять результативных передач на своих партнеров.

Действующее трудовое соглашение Беллингема с «Реалом» рассчитано до 2029 года. Рыночная цена футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.