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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем — о Golden Boy: Я должен был победить

17 Декабря 2023 • 16:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
1 1.25 X 6.80 2 11.00
Через 4 ч. 53 мин.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о победе в номинации Golden Boy. Данная награда вручается лучшему молодому футболисту по итогам года.

«Последние несколько лет я испытывал разочарование, потому что я дважды финишировал вторым в Golden Boy. Такой результат был для меня неудовлетворительным. Я должен был быть первым», — приводит слова Беллингема Telefoot.

В текущей кампании 20-летний хавбек забил 16 мячей и сделал пять голевых передач в 19 матчах с учетом всех турниров. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Беллингема составляет 150 миллионов евро.

17 декабря «Реал» встретится с «Вильярреалом» в 17-м туре чемпионата Испании. Начало игры запланировано на 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.

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