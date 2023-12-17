Беллингем — о Golden Boy: Я должен был победить

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о победе в номинации Golden Boy. Данная награда вручается лучшему молодому футболисту по итогам года.

«Последние несколько лет я испытывал разочарование, потому что я дважды финишировал вторым в Golden Boy. Такой результат был для меня неудовлетворительным. Я должен был быть первым», — приводит слова Беллингема Telefoot.

В текущей кампании 20-летний хавбек забил 16 мячей и сделал пять голевых передач в 19 матчах с учетом всех турниров. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Беллингема составляет 150 миллионов евро.

17 декабря «Реал» встретится с «Вильярреалом» в 17-м туре чемпионата Испании. Начало игры запланировано на 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.