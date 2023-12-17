Тчуамени — о Беллингеме: «Снимаю перед ним шляпу»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о своём одноклубнике Джуде Беллингеме.

— Здорово иметь такого игрока, как Джуд. Он не только хорош в атаке, но еще и в защите. Снимаю перед ним шляпу! — приводит слова Тчуамени Telefoot.

Напомним, 20-летний Беллингем перебрался в «Реал» минувшим летом из дортмундской «Боруссии». За это время он появился на поле в футболке «сливочных» в 19 матчах, в которых забил 16 мячей и записал в свой актив пять ассистов.

После 16 игр «Реал» Мадрид имеет в копилке 39 очков, которые позволяют команде занимать второе место в чемпионате Испании.