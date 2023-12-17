Беллингем: «Когда передо мной есть пространство, я опасен»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о своей высокой результативности в текущей кампании.

«В прошлом сезоне я забил 14 голов. В этом я уже побил свой рекорд. Для меня неестественно забивать так много голов. Сейчас я беру на себя большую ответственность. Когда передо мной есть пространство, я опасен», — сказал Беллингем Telefoot.

В 19 играх текущего сезона 20-летний хавбек поразил ворота соперников 16 раз. Кроме того, в активе Беллингема пять голевых передач.

В воскресенье, 17 декабря, «Реал» примет на своем поле «Вильярреал». Начало матча 17-го тура Ла Лиги запланировано на 23:00 по столичному времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.