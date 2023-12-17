Суперкомпьютер назвал чемпиона Ла Лиги — «Барселона» лишь четвёртая

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд занять первое место по итогам нынешнего сезона чемпионата Испании.

Согласно анализу, трофей достанется мадридскому «Реалу». На второй позиции финиширует «Атлетико», а тройку замкнет «Жирона». Стоит сказать, что «Барселона» находится в рейтинге только на четвертой позиции, и, если каталонский клуб так и завершит сезон, то это станет их худшим результатом за последние 20 лет.

В настоящий момент лидером Ла Лиги является «Жирона», в копилке которой 41 очко.

Сегодня, 17 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Испании состоятся четыре матча. За игрой «Реала» и «Вильярреала» можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult, начало — в 23:00 по мск.