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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» впервые в сезоне не выиграла три матча подряд

17 Декабря 2023 • 14:52 Комментировать
Барселона
...
Альмерия
20.12 21:00

Каталонская «Барселона» не может одержать победу на протяжении трёх матчей.

Накануне подопечные Хави Эрнандеса сыграли вничью с «Валенсией» в рамках 17-го тура Ла Лиги. Игра завершилась со счетом 1:1. Ранее «сине-гранатовые» проиграли «Антверпену» (2:3) в Лиге чемпионов, а также уступили на своем поле «Жироне» (2:4) в чемпионате Испании.

Последний раз трехматчевая безвыигрышная серия была у «Барселоны» в прошлом сезоне, когда команда в апреле была разгромлена «Реалом» (0:4), а затем дважды сыграла вничью с «Жироной» (0:0) и «Хетафе» (0:0).

На данный момент каталонцы занимают третье место в Ла Лиге, набрав 35 очков в 17 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона

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