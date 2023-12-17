«Барселона» впервые в сезоне не выиграла три матча подряд

Каталонская «Барселона» не может одержать победу на протяжении трёх матчей.

Накануне подопечные Хави Эрнандеса сыграли вничью с «Валенсией» в рамках 17-го тура Ла Лиги. Игра завершилась со счетом 1:1. Ранее «сине-гранатовые» проиграли «Антверпену» (2:3) в Лиге чемпионов, а также уступили на своем поле «Жироне» (2:4) в чемпионате Испании.

Последний раз трехматчевая безвыигрышная серия была у «Барселоны» в прошлом сезоне, когда команда в апреле была разгромлена «Реалом» (0:4), а затем дважды сыграла вничью с «Жироной» (0:0) и «Хетафе» (0:0).

На данный момент каталонцы занимают третье место в Ла Лиге, набрав 35 очков в 17 турах.