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«Барселона» хочет избавиться от Левандовски - названа причина

17 Декабря 2023 • 13:53 Комментировать

В каталонской «Барселоне» обеспокоены показателями центрфорварда Роберта Левандовски в нынешнем сезоне. 35-летний форвард не отличается высокой результативностью в Ла Лиге, а на групповой стадии Лиги чемпионов забил всего один гол в шести играх.

По данным Todofichajes, боссы «сине-гранатовых» всерьез подумывают над тем, чтобы избавиться от регрессирующего бомбардира. При этом контракт Роберта с каталонцами рассчитан до лета 2026 года. Его трансферный ценник – 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 15 матчей. Поляк забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

«Барселона» продаст Левандовски ради трансфера игрока сборной Бразилии

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