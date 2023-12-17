«Барселона» хочет избавиться от Левандовски - названа причина

В каталонской «Барселоне» обеспокоены показателями центрфорварда Роберта Левандовски в нынешнем сезоне. 35-летний форвард не отличается высокой результативностью в Ла Лиге, а на групповой стадии Лиги чемпионов забил всего один гол в шести играх.

По данным Todofichajes, боссы «сине-гранатовых» всерьез подумывают над тем, чтобы избавиться от регрессирующего бомбардира. При этом контракт Роберта с каталонцами рассчитан до лета 2026 года. Его трансферный ценник – 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 15 матчей. Поляк забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

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