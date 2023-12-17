«Севилья» ведёт переговоры с известным тренером

Известный испанский специалист Кике Санчес Флорес может получить работу в клубе Ла Лиги.

По информации журналистов Todofichajes, в приглашении наставника заинтересована «Севилья». О назначении тренера может быть объявлено в течение следующей недели. Андалусийцы планируют предложить ему трудовое соглашение до конца сезона.

Напомним, что накануне было объявлено об увольнении Диего Алонсо с поста рулевого «Севильи».

Команда провально выступает в нынешнем сезоне. После 16 туров «Севилья» набрала 13 баллов и занимает лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.