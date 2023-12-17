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Чемпионат Испании. Ла Лига

Титов сделал прогноз на матч «Реал» - «Вильярреал»

17 Декабря 2023 • 10:25 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от поединка между мадридским «Реалом» и «Вильярреалом» в чемпионате Испании.

«Команда Анчелотти должна уверенно забирать игру. «Вильярреал» пока не готов давать бой такому гранду, тем более в гостях. Ставлю на хозяев с форой (-1,5)», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч состоится в Мадриде сегодня, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В преддверии этого поединка «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Вильярреал» находится на 14-й строчке.

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