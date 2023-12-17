В «Реале» возлагают надежды на арендованного футболиста «Шахтёра»

Мадридский «Реал» возлагает большие надежды на защитника Винисиуса Тобиаса, арендованного у Шахтёра». Об этом информируют журналисты Defenca Central.

Наставник «королевского» клуба Карло Анчелотти доволен работой бразильца на тренировках с первой командой. Итальянский специалист намерен и в дальнейшем привлекать 19-летнего игрока к работе с основным составом.

Полтора года Тобиас выступает за молодежную команду «Реала». У мадридского гранда есть опция выкупа южноамериканца за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 13 поединках, отметившись тремя голевыми передачами.