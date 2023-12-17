Деку: «В «Барселоне» сейчас перестройка»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес заявил о том, что сейчас «сине-гранатовые» переживают период перестройки.

«В настоящий момент мы полностью перестраиваем клуб. Хави проявил мужество, согласившись принять команду в это время. При этом мы прекрасно понимаем критику со стороны болельщиков. Фанаты всегда хотят видеть победы в матчах «Барселоны», - передает слова функционера инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании каталонский коллектив с 34 баллами занимает третье место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «Барселона» вышла в плей-офф с первой строчки в группе.