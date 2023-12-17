«Реал» принял решение по Лунину

Стало известно будущее украинского вратаря Андрея Лунина в мадридском «Реале», об этом сообщают журналисты El Nacional.

По сведениям источника, в стане «сливочных» довольны прогрессом футболиста и не собираются отпускать его в другую команду. Руководство планирует предложить Лунину новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.

Ожидается, что новый договор Лунина будет рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Андрей провел шесть поединков, в которых пропустил три гола. В трех встречах он сохранил свои владения на замке.