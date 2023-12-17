Левандовски: «Мы вернёмся на правильный путь»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал исход матча против «Валенсии» (1:1).

Команда Хави Эрнандеса рискует усложнить и без того непростое положение в Ла Лиге. Каталонцы поднялись на третье место, набрав 35 очков, однако мадридский «Атлетико» (34) имеет матч в запасе, как и располагающиеся выше «Жирона» (41) с мадридским «Реалом» (39).

«Разочаровывающая ничья. Но мы прилагаем все усилия, чтобы вернуться на правильный путь, и мы это сделаем», – приводит Barca Universal слова Левандовски.

20 декабря «Барселона» сыграет на своём поле против «Альмерии», занимающей последнюю позицию в чемпионате.