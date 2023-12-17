Нагельсманн рассказал, возможно ли возвращение Крооса в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался на тему возможного возвращения Тони Крооса.

Полузащитник мадридского «Реала» завершил выступления в национальной команде в 2021 году, отыграв за неё 106 матчей.

«Возвращение Крооса? Это интересная мысль. Моя работа – изучать все варианты. Тони – замечательный человек и очень успешный футболист.

Я беседовал с Кроосом, но не о его возвращении в сборную, а на общие темы.

Думаю, возможность сыграть на домашнем Евро – привлекательная перспектива для всех немецких игроков. Всё будет зависеть от самого Крооса, его выступлений и других футболистов», – заявил в интервью ZDF sportstudio Нагельсманн.