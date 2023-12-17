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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Барселоне» очень не хватает Гави»

17 Декабря 2023 • 02:13 Комментировать
Валенсия
1:1
Барселона

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что команде трудно обходиться без Гави.

19-летний полузащитник, напомним, выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки. Игрок получил травму в ноябрьском поединке за сборную Испании против Грузии.

С момента потери Гави «Барселона» провела шесть матчей, выиграв только два из них, а также дважды сыграв вничью и дважды потерпев поражение.

«Нам не хватало Гави в каждом моменте сегодняшнего матча, – высказывается Хави после ничьей с «Валенсией» (1:1). – Он не только показывает интенсивную и качественную игру, но и вкладывает душу, сердце. Однако мы не должны называть это причиной наших проблем. Мы должны совершенствоваться, чтобы выигрывать», – цитирует BarcaTimes Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Хави Эрнандес Гави ещё теги

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