Канселу: «Барселона» должна была забить четыре»

Крайний защитник «Барселоны» Жоау Канселу поражён слабой реализацией своей команды.

Коллектив Хави Эрнандеса не сумел одолеть «Валенсию» в матче 17-го тура Ла Лиги (1:1), несмотря на солидное игровое превосходство.

«Такая ничья ощущается как поражение. Этот результат выводит меня из себя, очень плохо. Сегодня мы должны были забить четыре гола – у нас было достаточно голевых шансов для этого», – заявил в послематчевом интервью LaLigaTV португальский футболист.

На счету «Барселоны» 35 набранных очков. Лидирующая в таблице «Жирона» имеет в своём активе 41 балл, а мадридский «Реал», идущий вторым, набрал 39 очков.