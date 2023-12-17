Хави – о ничьей с «Валенсией»: «Снова не хватило эффективности, но мы на правильном пути»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился впечатлениями после матча с «Валенсией» (1:1).

Каталонский коллектив не сумел выиграть в трёх из последних четырёх матчей Ла Лиги. Отставание от первого места увеличится до девяти очков, если в понедельник «Жирона» одолеет «Алавес».

«Сегодня мы заслуживали победу. Мы сделали всё, чтобы выиграть, но нам снова не хватило эффективности в завершении. Мы потеряли два очка, чем не можем быть удовлетворены.

Я спокоен, мы на правильном пути. Сегодняшняя игра оставила много положительных впечатлений. Мы продолжим совершенствоваться», – заявил в послематчевом интервью Хави.