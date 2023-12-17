Педри – о ничьей с «Валенсией»: «Не лучшие времена, но мы поддерживаем Хави»

Полузащитник «Барселоны» Педри побеседовал с журналистами после матча с «Валенсией».

«Сине-гранатовые» не смогли победить уже в шестой раз в последних десяти встречах всех турниров (четыре победы, две ничьи и четыре поражения). В сегодняшнем поединке каталонцы вышли вперёд на 55-й минуте усилиями Жоау Фелиша, на что «летучие мыши» ответили своим голом на 70-й минуте.

«Мы должны были забить ещё. Наша игра стала лучше по сравнению с тем, что было в матче с «Жироной».

Не лучшие времена для нашей команды, но мы продолжаем поддерживать тренера. Именно к нему будут все вопросы, но мы должны сделать всё, чтобы исправить ситуацию», – сказал в послематчевом интервью Movistar Педри.