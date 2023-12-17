«Барселона» не сумела переиграть «Валенсию»

После двух поражений подряд «Барселона» играла в гостях у «Валенсии» и, несмотря на перевес, снова не победила. Голкиперы здорово действовали в рамке в первом тайме, а каталонцы были острее, у Роберта Левандовски была пара хороших и местами эффектных ударов. После перерыва гости разыграли мяч до верного, Рафинья прострелил к вратарской, и Жоау Фелиш был точен - 0:1. На 70-й минуте отскок к радиусу штрафной позволил Уго Гильямону запустить мяч в правую девятку. Георгий Мамардашвили продолжал выручать и отразил сегодня семь ударов «Барселоны».

1:1 на табло, «сине-гранатовые» остаются на третьем месте, противник делит 10-ю позицию.