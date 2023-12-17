«Барселона» не сумела переиграть «Валенсию»

После двух поражений подряд «Барселона» играла в гостях у «Валенсии» и, несмотря на перевес, снова не победила. Голкиперы здорово действовали в рамке в первом тайме, а каталонцы были острее, у Роберта Левандовски была пара хороших и местами эффектных ударов. После перерыва гости разыграли мяч до верного, Рафинья прострелил к вратарской, и Жоау Фелиш был точен - 0:1. На 70-й минуте отскок к радиусу штрафной позволил Уго Гильямону запустить мяч в правую девятку. Георгий Мамардашвили продолжал выручать и отразил сегодня семь ударов «Барселоны».
1:1 на табло, «сине-гранатовые» остаются на третьем месте, противник делит 10-ю позицию.
Протокол игры
|55'Фелиш Жоау (0:1)
|(1:1) Гильямон Уго70'
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Дьякаби Муктар•Москера Кристиан•Васкес Хесус81' (Мари Альберто (81') •Перес Фран 65'73' (Амалла Селим (73') •Гильямон Уго•Пепелу•Ногуэроль Диего Лопес81' (Фулкье Димитри (81') •Яремчук Роман62' (Каньос Серхи (62') •Дуро Уго81' (Гасиоровски Ярек (81')
Пенья Иньяки•Канселу Жоау• 79'Араухо Рональд•Кунде Жюль•Бальде Алехандро•Гюндоган Илкай81' (Ямаль Ламин (81') •Де Йонг Френки• 77'Педри•Рафинья Диас•Левандовски Роберт•Фелиш Жоау73' (Торрес Ферран (73')
16 декабря. Стадион "Месталья" (Валенсия).
Атака идет на 90% через НИКАКУЩИЕ фланги, при наличии Френки, Гюндо и Педри в центре, это ахтунг. Лёву весь второй тайм не видно ВООБЩЕ, ну выпусти ты молодого Гиу, хуже явно не будет, неееет же пля, будет ждать чуда от старичка.
Короче сезон доигрываем я так понял. В ЛЧ думаю тоже будет вылет с треском. И надеюсь отставка Хави весной. Слишком уж он неопытен или не состоятелен.
сейчас что у Сити игра на результат не идёт, что у Барсы. жаль, совсем не нужная потеря очков.
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