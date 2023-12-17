«Барселона» – лидер топ-5 лиг по упущенным явным голевым моментам

«Барселона» испытывает трудности с реализацией явных голевых моментов в нынешнем сезоне.

В общей сложности команда Хави Эрнандеса упустила 41 «большой шанс» в нынешнем розыгрыше Ла Лиги на текущую минуту – наивысший показатель среди всех представителей пяти ведущих европейских лиг, докладывает Opta. В первых таймах каталонцы не реализовали 23 явные голевые возможности – также больше всех.

На сайте LiveResult.ru можно следить за ходом встречи «Валенсии» с «Барселоной», которая проходит в эти минуты. В первой половине «сине-гранатовые» успели упустить один явный голевой момент, как и их соперники.