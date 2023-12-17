«Реал» выиграл 12 из 13 матчей в нынешнем сезоне, когда Тчуамени выходил в старте

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени близок к возвращению в строй.

Француз стал важным игроком для команды Карло Анчелотти на старте сезона, но в конце октября получил травму. По информации Madrid Zone, «сливочные» выиграли 12 из 13 матчей нынешнего сезона, когда Тчуамени появлялся на поле с первых минут, не потерпев при этом ни одного поражения. 23-летний футболист может вернуться уже в предстоящем поединке Ла Лиги против «Вильярреала», который состоится в воскресенье.

В активе Орельена Тчуамени один забитый мяч в 14 матчах мадридского «Реала» в текущем сезоне во всех турнирах.