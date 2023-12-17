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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» выиграл 12 из 13 матчей в нынешнем сезоне, когда Тчуамени выходил в старте

17 Декабря 2023 • 00:04 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
1 1.25 X 6.70 2 11.00
Через 22 ч. 38 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени близок к возвращению в строй.

Француз стал важным игроком для команды Карло Анчелотти на старте сезона, но в конце октября получил травму. По информации Madrid Zone, «сливочные» выиграли 12 из 13 матчей нынешнего сезона, когда Тчуамени появлялся на поле с первых минут, не потерпев при этом ни одного поражения. 23-летний футболист может вернуться уже в предстоящем поединке Ла Лиги против «Вильярреала», который состоится в воскресенье.

В активе Орельена Тчуамени один забитый мяч в 14 матчах мадридского «Реала» в текущем сезоне во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени

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