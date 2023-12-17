«Севилья» при Диего Алонсо не выиграла ни одного матча в рамках Ла Лиги и Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Севильи» Диего Алонсо вошёл в историю андалусийцев после своего увольнения 16 декабря.

В 12 матчах в рамках Ла Лиги и Лиги чемпионов под руководством уругвайца «бело-красные» не смогли одержать ни одной победы. С Алонсо «Севилья» смогла пройти два раунда Кубка Испании, обыграв «Кинтанар» и «Атлетико Асторга».

Диего Алонсо руководил «бело-красными» менее двух месяцев (с октября по декабрь). С последнем матче под управлением экс-наставника уругвайской сборной «Севилья» уступила дома «Хетафе» со счётом 0:3. В турнирной таблице чемпионата команда находится на 16-м месте.