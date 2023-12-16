Деку: «Хави – смелый тренер»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о критике в адрес главного тренера Хави Эрнандеса.

Каталонский коллектив отстаёт от «Жироны» на семь очков в турнирной таблице Ла Лиги. В недавнем матче Лиги чемпионов команда Хави уступила «Антверпену» (2:3).

«Хави – смелый тренер, я всегда об этом говорил. Ему хватило смелости взяться за работу в «Барселоне» в столь трудное время. Критика вызвана ожиданиями, и это нормально, что от нас всегда ждут побед. Клуб перестраивается, в составе много молодёжи, но мы всё равно выиграли Ла Лигу в прошлом сезоне», – заявил Деку в интервью перед началом матча против «Валенсии», следить за ходом которого можно на сайте LiveResult.