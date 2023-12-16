Официальный сайт «Севильи» объявил об увольнении уругвайского специалиста Диего Алонсо с поста тренера «бело-красных».

Отставка состоялась сразу после 16-го матча в рамках Ла Лиги, в котором «Севилья» дома со счётом 0:3 уступила «Хетафе». В заявлении клуб поблагодарил тренера за оказанные услуги и пожелал Алонсо удачи в будущем.

Уругваец присоединился к многократному победителю Лиги Европы в октябре текущего года, сменив Хосе Луиса Мендилибара. В турнирной таблице чемпионата Испании «Севилья» находится на 16-м месте, ранее вылетев из Лиги чемпионов с последнего места в группе.