Хави: «Отныне каждый матч «Барселоны» в Ла Лиге – это финал»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о положении дел перед началом матча против «Валенсии».

«Сине-гранатовые» подошли к поединку с «летучими мышами» не в лучшей форме: команда занимает четвёртую позицию в чемпионате, отставая от «Жироны» на семь очков.

«Сегодня нас ждёт финал, поскольку нам очень нужны очки. Мы отстаём от «Жироны» на семь очков, от «Реала» – на пять. Отныне все наши матчи в Ла Лиге будут финалами. Мы должны сделать всё для победы, чтобы вернуть правильное расположение духа.

Я абсолютно спокоен, ведь мы верим в то, что делаем, верим в проект. Негатив есть всегда, но я так же позитивен, как и в первый день работы здесь», – заявил в предматчевом интервью Хави.