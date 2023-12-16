«Хетафе» разгромил «Севилью» на выезде

После неудачи в Лиге чемпионов «Севилья» провалила домашний матч против «Хетафе». Уже на пятой минуте Борха Майораль открыл счет, пробив с пенальти по центру ворот. В конце тайма Мэйсон Гринвуд помог Хайме Матче увеличить перевес. На 80-й минуте Гринвуд и сам отличился, с 11-метровой отметки - 0:3.

Севильцы делят третье место с конца, соперник поднялся на восьмую позицию.