«Хетафе» разгромил «Севилью» на выезде

После неудачи в Лиге чемпионов «Севилья» провалила домашний матч против «Хетафе». Уже на пятой минуте Борха Майораль открыл счет, пробив с пенальти по центру ворот. В конце тайма Мэйсон Гринвуд помог Хайме Матче увеличить перевес. На 80-й минуте Гринвуд и сам отличился, с 11-метровой отметки - 0:3.
Севильцы делят третье место с конца, соперник поднялся на восьмую позицию.
Протокол игры
|5'Майораль Борха (0:1)
|37'Мата Хайме (0:2)
|80'Гринвуд Мэйсон (0:3)
Дмитрович Марко• 4'Гудель Неманья• 78'Рамос Серхио•Салас Кике46' (Янузай Аднан (46') •Хуанлу Санчес•Педроса Адриа•Соу Джибрил72' (Мир Рафа (72') •Сумаре Бубакари•Ракитич Иван• 86'Окампос Лукас65' (Сусо Хесус (65') •Эн-Несири Юссеф
Сория Давид•Иглесиас Хуан•Дьене Даконам•Альварес Гастон• 24'Рико Диего•Гринвуд Мэйсон90' (Альдерете Омар (90') •Максимович Неманья•Милья Луис 12'90' (Кармона Хосе Анхель (90') •Мата Хайме• 90'Майораль Борха•Латаса Хуан90' (Оскар Родригес (90')
16 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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