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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» разгромил «Севилью» на выезде

16 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать (1)
Севилья
0:3
Хетафе

После неудачи в Лиге чемпионов «Севилья» провалила домашний матч против «Хетафе». Уже на пятой минуте Борха Майораль открыл счет, пробив с пенальти по центру ворот. В конце тайма Мэйсон Гринвуд помог Хайме Матче увеличить перевес. На 80-й минуте Гринвуд и сам отличился, с 11-метровой отметки - 0:3.

Севильцы делят третье место с конца, соперник поднялся на восьмую позицию.

Протокол игры  
Севилья0:3Хетафе
  5'Майораль Борха (0:1)
  37'Мата Хайме (0:2)
  80'Гринвуд Мэйсон (0:3)
Дмитрович Марко  4'Гудель Неманья  78'Рамос СерхиоСалас Кике 46' (Янузай Аднан ( 46') Хуанлу СанчесПедроса АдриаСоу Джибрил 72' (Мир Рафа ( 72') Сумаре БубакариРакитич Иван  86'Окампос Лукас 65' (Сусо Хесус ( 65') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Торрес ОливерФлорес АльбертоМаркан МаркосБенавидес ДариоРомеро РафаэльГаттони ФедерикоБуэно Ману
Сория ДавидИглесиас ХуанДьене ДаконамАльварес Гастон  24'Рико ДиегоГринвуд Мэйсон 90' (Альдерете Омар ( 90') Максимович НеманьяМилья Луис  12' 90' (Кармона Хосе Анхель ( 90') Мата Хайме  90'Майораль БорхаЛатаса Хуан 90' (Оскар Родригес ( 90')
Запасные: Лосано ЭнтониДамиан СуаресАнхилери ФабрисиоМартин ХорхеМитрович СтефанБенито ХорхеФузато ДаниэлАленья Карлес
16 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хетафе

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Комментарии (1)
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Bartimeus
16 Декабря 2023 в 22:40
Севилья еще хуже, чем в прошлом сезоне.
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