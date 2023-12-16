Анчелотти отреагировал на заявление Хави о том, что работать в «Барселоне» труднее всего

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на высказывание Хави Эрнандеса.

Рулевой «сине-гранатовых», столкнувшийся с критикой из-за неудачных результатов своей команды, недавно заявил, что работать тренером в «Барселоне» труднее, чем в каком-либо другом месте. Журналисты попросили Анчелотти прокомментировать слова коллеги.

«Я не знаю, где труднее всего, но критика тренеров – это обычное явление. В нашей работе оцениваются лишь результаты, а не методы. Наше будущее определяют наши победы, и тренерам необходимо принять этот факт. Хави это знает, для меня он выдающийся профессионал и прекрасный тренер», – цитирует Barca Universal Анчелотти.