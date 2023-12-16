​«Барселона» объявила состав на игру с «Валенсией»

Каталонская «Барселона» готовится к матчу семнадцатого тура испанского чемпионата, команде Хави Эрнандесе предстоит сразиться с «Валенсией», да еще и в гостях - традиционно непростом для «Барселоны» стадионе «Месталья». Накануне игры наставник каталонского клуба объявил стартовый состав своей команды:

«Барселона»: Пенья, Канселу, Бальде, Араухо, Педри, Левандовски, Рафинья, Фелиш, де Йонг, Гюндоган, Кунде.

Следить за событиями игры испанского чемпионата между «Валенсией» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.