«Ривер Плейт» отказался продавать восходящую звезду в «Барселону»

«Ривер Плейт» ответил отказом на предложение «Барселоны» по полузащитнику Клаудио Эчеверри.

17-летний футболист заинтересован в переходе в каталонский топ-клуб, однако «Ривер Плейт» не устроили предложенные условия, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сумма отступных в контракте Эчеверри составляет 25 млн евро – именно столько и требует аргентинский гранд, однако «Барселона» не готова удовлетворить это требование. Руководство «сине-гранатовых» пыталось снизить стоимость путём включения в сделку своего игрока, но такой вариант не устроил «Ривер Плейт».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость юного аргентинца в 4 млн евро. Интерес к вундеркинду также проявляют «Манчестер Сити» и «Челси».