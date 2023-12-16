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«Ривер Плейт» отказался продавать восходящую звезду в «Барселону»

16 Декабря 2023 • 21:49 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
1 5.50 X 4.40 2 1.62
Через 0 ч. 31 мин.

«Ривер Плейт» ответил отказом на предложение «Барселоны» по полузащитнику Клаудио Эчеверри.

17-летний футболист заинтересован в переходе в каталонский топ-клуб, однако «Ривер Плейт» не устроили предложенные условия, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сумма отступных в контракте Эчеверри составляет 25 млн евро – именно столько и требует аргентинский гранд, однако «Барселона» не готова удовлетворить это требование. Руководство «сине-гранатовых» пыталось снизить стоимость путём включения в сделку своего игрока, но такой вариант не устроил «Ривер Плейт».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость юного аргентинца в 4 млн евро. Интерес к вундеркинду также проявляют «Манчестер Сити» и «Челси».

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Барселона Ривер Плейт трансферы футбола - зима 2024 Клаудио Эчеверри ещё теги

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