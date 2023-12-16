Унсуэ – о проблемах «Барселоны» при Хави: «Нужно набраться терпения»

Бывший тренер Хуан Карлос Унсуэ поделился мнением о работе Хави Эрнандеса в «Барселоне».

В последние месяцы команда показывает не самые впечатляющие результаты, из-за чего на данный момент вынуждена довольствоваться четвёртой строчкой в турнирной таблице при семиочковом отставании от лидирующей «Жироны».

«Нужно набраться терпения. Я верю, что Хави – тот самый человек, который должен быть в клубе. С ним «Барселона» практически восстала, и это произошло гораздо раньше, чем можно было предположить. Не стоит забывать о том, что мы живём в эпоху «после Месси». Два выигранных трофея в прошлом сезоне дали ощущение, что «Барселона» вновь может добиваться успеха. Сейчас мы продолжаем борьбу во всех четырёх турнирах», – цитирует Barca Universal бывшего ассистента Луиса Энрике в «Барселоне».