«Атлетик» не оставил никаких шансов «Атлетико»

В 17-м туре Ла Лиги встретились претенденты на высокие места, «Атлетик» с «Атлетико». Гости чаще контролировали мяч и подали больше угловых, но все же впереди были менее остры. Горка Гурусета уже на первых минутах заставил всерьез поработать голкипера. Иньяки Уильямс стрелял с 20 метров - штанга. Нико Уильямс получил по ногам в штрафной - пенальти, а Ойян Сансет пробил рядом с девяткой. Нико Уильямс снова обострял - удар в штангу. После перерыва красивую атаку басков замкнул Гурусета - 1:0. Нико Уильямс из-за штрафной эффектно пробил в уголок - 2:0.

«Атлетико» делит третье место с «Барселоной», баски идут следом, проигрывая два очка.