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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» не оставил никаких шансов «Атлетико»

16 Декабря 2023 • 20:12 Комментировать
Атлетик Б
2:0
Атлетико М
окончен

В 17-м туре Ла Лиги встретились претенденты на высокие места, «Атлетик» с «Атлетико». Гости чаще контролировали мяч и подали больше угловых, но все же впереди были менее остры. Горка Гурусета уже на первых минутах заставил всерьез поработать голкипера. Иньяки Уильямс стрелял с 20 метров - штанга. Нико Уильямс получил по ногам в штрафной - пенальти, а Ойян Сансет пробил рядом с девяткой. Нико Уильямс снова обострял - удар в штангу. После перерыва красивую атаку басков замкнул Гурусета - 1:0. Нико Уильямс из-за  штрафной эффектно пробил в уголок - 2:0.

«Атлетико» делит третье место с «Барселоной», баски идут следом, проигрывая два очка.

Протокол игры  
Атлетик Б2:0Атлетико М
(1:0) Гурусета Горка51'  
(2:0) Уильямс Нико64'  
Унай СимонЛекуе ИньигоВивиан ДаниэльПаредес АйторЮри БерчичеПрадос Беньят 77' (Весга Микель ( 77') Эррера АндерУильямс Иньяки 85' (Хаурегисар Микель ( 85') Сансет Ойян 85' (Гомес Унаи ( 85') Уильямс Нико 90' (Беренгер Алекс ( 90') Гурусета Горка
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленГарсия РаульВильялибре АсьерРинкон УгоMalcom AresНоласкоайн Перу
Облак ЯнСёюнджю Чаглар 46' (Де Пауль Родриго ( 46'  49') Витсель АксельЭрмосо МариоМолина Науэль 46' (Хименес Хосе ( 46') Льоренте МаркосКоке ХорхеНьигес Сауль 60' (Депай Мемфис ( 60') Лино СэмуелМората Альваро 67' (Аспиликуэта Сесар ( 67') Гризманн Антуан 59' (Корреа Анхель ( 59')
Запасные: Савич СтефанМандава РейнилдуГрбич ИвоГалан ХавиГомис АнтониоРикельме Родриго
16 декабря. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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