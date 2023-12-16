«Атлетик» не оставил никаких шансов «Атлетико»

В 17-м туре Ла Лиги встретились претенденты на высокие места, «Атлетик» с «Атлетико». Гости чаще контролировали мяч и подали больше угловых, но все же впереди были менее остры. Горка Гурусета уже на первых минутах заставил всерьез поработать голкипера. Иньяки Уильямс стрелял с 20 метров - штанга. Нико Уильямс получил по ногам в штрафной - пенальти, а Ойян Сансет пробил рядом с девяткой. Нико Уильямс снова обострял - удар в штангу. После перерыва красивую атаку басков замкнул Гурусета - 1:0. Нико Уильямс из-за штрафной эффектно пробил в уголок - 2:0.
«Атлетико» делит третье место с «Барселоной», баски идут следом, проигрывая два очка.
Протокол игры
|(1:0) Гурусета Горка51'
|(2:0) Уильямс Нико64'
Унай Симон•Лекуе Иньиго•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Юри Берчиче•Прадос Беньят77' (Весга Микель (77') •Эррера Андер•Уильямс Иньяки85' (Хаурегисар Микель (85') •Сансет Ойян85' (Гомес Унаи (85') •Уильямс Нико90' (Беренгер Алекс (90') •Гурусета Горка
Облак Ян•Сёюнджю Чаглар46' (Де Пауль Родриго (46') • 49'Витсель Аксель•Эрмосо Марио•Молина Науэль46' (Хименес Хосе (46') •Льоренте Маркос•Коке Хорхе•Ньигес Сауль60' (Депай Мемфис (60') •Лино Сэмуел•Мората Альваро67' (Аспиликуэта Сесар (67') •Гризманн Антуан59' (Корреа Анхель (59')
16 декабря. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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