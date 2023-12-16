​Анчелотти сообщил, что открыт к переговорам с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что он открыт к переговорам с клубом о новом контракте.

«Если «Реал» захочет вести переговоры [о новом контракте], у меня не будет никаких проблем. Я по-прежнему тренер команды, и это самое главное. Сейчас я думаю только о том, как выиграть два матча и спокойно провести Рождество», - сказал Анчелотти в ходе пресс-конференции.

Прямо сейчас «Реал» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании второе место, отставая от «Жироны» на два очка. Ближайший матч команда Карло Анчелотти проведёт 17 декабря – против «Вильярреала».