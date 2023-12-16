​Денис Черышев: «Меня поражал Гути»

Российский полузащитник Денис Черышев успел не только поиграть за мадридский «Реал», но и поболеть за клуб. По словам Черышева, он следил за выступлениями клуба еще до того, как стать профессионалом, а также назвал игрока, который впечатлял его больше всего.

- Еще до того, как я стал профессионалом и ходил посмотреть на матчи с друзьями, меня поражал Гути, который выходил на замену и менял ход матча. Очень большое впечатление на меня позже произвел Месут Озил. Не могу не оценить и Карима Бензема с Криштиану Роналду, причем Бензема никогда не был эгоистом, как порой принято считать, - цитирует слова Черышева испанское издание AS.