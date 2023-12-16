​Денис Черышев: «Уважаю и «Реал», и «Барселону»

Проведший большую часть своей карьеры в испанском футболе и даже поигравший за «Реал» российский полузащитник Денис Черышев признался, что ровно относится как к мадридскому клубу, так и к его извечным конкурентам из «Барселоны». Но победы в чемпионате все-таки желает именно мадридскому «Реалу»:

- Я очень уважаю оба клуба. Но желаю победы в чемпионате именно «Реалу», - цитирует слова Черышева испанское издание AS.

Напомним, что сейчас мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата, ему предстоит сыграть с «Вильярреалом» в очередном туре.