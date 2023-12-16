Беллингем похвалил Эндрика за хороший английский

Бразильский нападающий Эндрик, чей переход в «Реал» летом 2024 года уже был оформлен, побывал в расположении клуба. 17-летний футболист поприветствовал будущих одноклубников и обменялся парой фраз со многими из них. Стоит сказать, что полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем похвалил Эндрика за знание английского языка.

«Хороший английский, эй!» - сказал Беллингем Эндрику.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Карло Анчелотти проведёт 17 декабря – против «Вильярреала» на своём поле.