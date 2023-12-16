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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем похвалил Эндрика за хороший английский

16 Декабря 2023 • 18:38 Комментировать (1)
Реал Мадрид
4:1
Вильярреал

Бразильский нападающий Эндрик, чей переход в «Реал» летом 2024 года уже был оформлен, побывал в расположении клуба. 17-летний футболист поприветствовал будущих одноклубников и обменялся парой фраз со многими из них. Стоит сказать, что полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем похвалил Эндрика за знание английского языка.

«Хороший английский, эй!»  - сказал Беллингем Эндрику.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Карло Анчелотти проведёт 17 декабря – против «Вильярреала» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Емельян
16 Декабря 2023 в 22:56
Не знаю куда поместить мой коммент
На первой странице Испания/Ла Лига в списках бомбардиров чемпионата есть запись:
№ Игрок Команда Г(П)
1. Беллингем Джуд Сандерленд 12(0)
2. Майораль Борха Хетафе 10(3)
3. Гризманн Антуан Атлетико М 9(2)

Для неверующих сделал скрин-шот. Могу выложить, но не знаю куда и как (в комментах можно только текст, что я и сделал). Выкладываю сюда, потому, что это касается Джуда.
Эй! Мастера словесности! С каких пор Джуд играет вместо брата? И причем здесь Ла Ллига? То, что он игрок Реала, это не правда? Да... Сайт становится падает все ниже и ниже... Если раньше путали счет матча или опускали русский язык, то сегодня плюнули на Реал. Жаль...
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