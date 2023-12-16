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Денис Черышев: Беллингем — феномен

16 Декабря 2023 • 18:00 Комментировать

Бывший футболист «Реала» Денис Черышев высказался о полузащитнике столичного клуба Джуде Беллингеме.

Экс-игрок сборной России считает британца феноменом, ведь он играет с энтузиазмом, и видно, что партнёры доверяют ему, поэтому у него появляется ещё больше уверенности.

«Он отличный финишер, и если он продолжит в том же духе, то может стать лучшим бомбардиром Ла Лиги. Я уверен, что так и будет», - приводит слова Черышева AS.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде. Он является лучшим бомбардиром Ла Лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Денис Черышев Джуд Беллингем ещё теги
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