Гол пяткой позволил «Сельте» одолеть конкурентов из «Гранады»

В первом субботнем матче 17-го тура Ла Лиги играли аутсайдеры «Сельта» и «Гранада». Хозяева поля не так часто контролировали мяч, но превзошли конкурентов в более важных показателях. В дебюте Унай Нуньес мог открывать счет, но головой пробил рядом с каркасом. Вскоре еще одна попытка Нуньеса, и Йорген Ларсен пяткой переправил мяч в сетку - 1:0. На 80-й минуте прямая красная карточка Яго Аспасу за грубость.
«Гранада» идет на втором месте с конца, а соперник делит 16-18 место.
Протокол игры
|(1:0) Ларсен Йорген20'
Гуаита Висенте• 66'Васкес Кевин 29'62' (Мингеса Оскар (62') •Нуньес Унай•Домингес Карлос• 84'Ристич Михайло• 75'Бамба Джонатан73' (Дувикас Анастасиос (73') •Тапия Ренато•Дотор Карлос 70'90' (Пейнадо Франсиско (90') •Серви Франко•Аспас Яго• 80'Ларсен Йорген 22'72' (Де ла Торре Лука (72')
Феррейра Андре•Санчес Рикард82' (Дьедиу Фамара (82') • 90'Микель Игнаси•Торренте Рауль•Нева Карлос82' (Альваро Фернандес (82') •Гумбау Херард• 90'Руис Серхио90' (Пуэртас Антонио (90') •Узуни Мюрто•Вильяр Гонсало71' (Мелендо Оскар (71') •Сарагоса Брайан•Бое Лукас82' (Кальехон Хосе (82')
16 декабря. Стадион "Балаидос".
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