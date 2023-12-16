Гол пяткой позволил «Сельте» одолеть конкурентов из «Гранады»

В первом субботнем матче 17-го тура Ла Лиги играли аутсайдеры «Сельта» и «Гранада». Хозяева поля не так часто контролировали мяч, но превзошли конкурентов в более важных показателях. В дебюте Унай Нуньес мог открывать счет, но головой пробил рядом с каркасом. Вскоре еще одна попытка Нуньеса, и Йорген Ларсен пяткой переправил мяч в сетку - 1:0. На 80-й минуте прямая красная карточка Яго Аспасу за грубость.

«Гранада» идет на втором месте с конца, а соперник делит 16-18 место.