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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол пяткой позволил «Сельте» одолеть конкурентов из «Гранады»

16 Декабря 2023 • 17:56 Комментировать
Сельта
1:0
Гранада
окончен

В первом субботнем матче 17-го тура Ла Лиги играли аутсайдеры «Сельта» и «Гранада». Хозяева поля не так часто контролировали мяч, но превзошли конкурентов в более важных показателях. В дебюте Унай Нуньес мог открывать счет, но головой пробил рядом с каркасом. Вскоре еще одна попытка Нуньеса, и Йорген Ларсен пяткой переправил мяч в сетку - 1:0. На 80-й минуте прямая красная карточка Яго Аспасу за грубость.  

«Гранада» идет на втором месте с конца, а соперник делит 16-18 место.

Протокол игры  
Сельта1:0Гранада
(1:0) Ларсен Йорген20'  
Гуаита Висенте  66'Васкес Кевин  29' 62' (Мингеса Оскар ( 62') Нуньес УнайДомингес Карлос  84'Ристич Михайло  75'Бамба Джонатан 73' (Дувикас Анастасиос ( 73') Тапия РенатоДотор Карлос  70' 90' (Пейнадо Франсиско ( 90') Серви ФранкоАспас Яго  80'Ларсен Йорген  22' 72' (Де ла Торре Лука ( 72')
Запасные: Санчес МануэльСотело ХьюгоМарчесин АгустинРодригес МигельСведберг ВиллиотДомингес ХавиВильяр ИванПерес Карлес
Феррейра АндреСанчес Рикард 82' (Дьедиу Фамара ( 82'  90') Микель ИгнасиТорренте РаульНева Карлос 82' (Альваро Фернандес ( 82') Гумбау Херард  90'Руис Серхио 90' (Пуэртас Антонио ( 90') Узуни МюртоВильяр Гонсало 71' (Мелендо Оскар ( 71') Сарагоса БрайанБое Лукас 82' (Кальехон Хосе ( 82')
Запасные: Адриан Лопес ГарротеМанафа ВилсонПетрович НьегошВиктор ДиасРубио МигельВайссман ШонFran Abrol
16 декабря. Стадион "Балаидос".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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